“சர்ச்சையில் சிக்கிய பிரபாஸ்… ஆதிபுருஷ் டீசருக்கு எதிராக டெல்லியில் முதல் வழக்கு!

டெல்லி: பிரபாஸ் நடித்துள்ள 'ஆதிபுருஷ்' படத்தின் டீசர் கடந்த 2ம் தேதி அயோத்தியில் இருந்து வெளியிடப்பட்டது.

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஓம் ராவத் இயக்கியுள்ள ஆதிபுருஷ் திரைப்படம் ராமாயணத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகியுள்ளது.

ஆதிபுருஷ் டீசர் நெட்டிசன்களால் ட்ரோல் செய்யப்பட்ட நிலையில், தற்போது அதற்கு எதிராக வழக்கும் தொடரப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

“யப்பா இது ராவணன் இல்லப்பா.. அலாவுதீன் கில்ஜி”: ஆதிபுருஷ் டீசரை கலாய்த்த சக்திமான் நடிகர்!

English summary

Prabhas starrer Adipurush is being made with a budget of 500 crores. The film team has announced that Adipurush will release next year on January 12th. Adipurush teaser was trolled by Netizens. In this case, A case has been registered in Delhi against the teaser of Adipurush. It has been reported that this case has been filed for misrepresentation of Ravana in the Adipurush teaser.