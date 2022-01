இப்படி ஒரு ஏரியல் ஷாட்டா? IMPOSSIBLE; அரண்டு போன ராம் கோபால் வர்மா..எப்படித்தான் எடுத்திருப்பார்கள்?

திரைப்படங்களில் சில ரசிகர்கள் படத்தை பார்த்துவிட்டு சிலாகித்து சொல்லும்போது அந்த ஃபைட்டுக்கே கொடுத்த காசு சரியாபோச்சு, அந்த பாட்டுக்கே சரியா போச்சு, அந்த சீனுக்கே சரியாப்போச்சு என்பார்கள். சில படங்களில் காட்சி அமைப்பு கேமராமேன்கள் பேசப்படுவார்கள். ரசிகர்களே அப்படி வியக்கும்போது பலர் வியப்படையும் படம் கொடுத்த இயக்குநரையே வியக்க வைத்துள்ளது ஒரு படத்தின் ஏரியல் ஷாட். அது குறித்து பார்ப்போம்.

English summary

A crane shot like this? IMPOSSIBLE! Ram Gopal Varma who was shocked ... how could they have taken it