நீங்க ஹீரோவா நடிப்பீங்களா? தீவிர ரசிகரின் சூப்பர் கேள்வி… கூலாக பதிலளித்த ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்!

சென்னை : ஏ.ஆர்.ரஹ்மானின் தீவிர ரசிகர் ஒருவர் நீங்க ஹீரோவா நடிப்பீங்களா என்று கேட்டுள்ளார். இதற்கு, ஏ.ஆர் ரஹ்மான் அளித்துள்ள சூப்பரான பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ரஹ்மானின் பதிலளிக்கும் அவரது மகன் அமீனும் தனது கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

அய்யப்பனும் கோஷியும் தெலுங்கு ரீமேக்கின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் அப்டேட் வெளியானது!

இணையத்தில் வெளியாகி உள்ள தந்தை மற்றும் மகனின் கருத்துக்களால் ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.

English summary

A.R. Rahman is one of the leading music composers in the country. He has now opened up for the first time on turning into an actor.