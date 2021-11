இது என்ன சிவாவுக்கு வந்த சோதனை.. எப்படியெல்லாம் யோசிக்கிறாங்கய்யா.. கதறவிடும் மீம்ஸ்!

சென்னை: இயக்குநர் சிறுத்தை சிவாவை கலாய்த்துள்ள மீம் ஒன்று வைரலாகி வருகிறது.

எந்த மாதிரியான சீரியஸ் சம்பவம் என்றாலும் ஒற்றை வரியில் ஒரு டயலாக் போட்டு அதை காமெடியாக்கி விடுகின்றனர் மீம் கிரியேட்டர்ஸ்.

மிரட்டலான அரண்மனை 3 படம்... இன்று ஓடிடியில் ரிலீஸ்!

அரசியல், சினிமா, ஸ்போர்ட்ஸ், மழை, வெயில் என எது தொடர்பாக இருந்தாலும் சரி அது சம்பந்தமாக மீம்மை கிரியேட் செய்து ஜோலியை முடித்து விடுகிறார்கள்.

English summary

A Meme comparing 2015 incidents and 2021 incidents goes viral. That meme says Siva movie released in 2015 Diwali, Chennai faced heavy rain and flood and Australia and Newzealand entered in world cup finals. Those things repeat this in 2021 also.