ஹேப்பி பர்த் டே ஏ.ஆர்.ரஹ்மான்...ஆஸ்கார் நாயகன் பற்றி யாரும் அறியாத அரிய தகவல்கள் இதோ

சென்னை : இசைப்புயல், ஆஸ்கார் நாயகன் என உலக இசை ரசிகர்களால் கொண்டாடப்படுபவர் இசையமைப்பாளரும், பாடகருமான ஏ.ஆர்.ரஹ்மான். அவர் இன்று தனது 55 வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். இதனை முன்னிட்டு ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்டோர் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

ஆயிரக்கணக்கான பாடலுக்கு இசையமைத்து, பாடி உள்ள ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் தயாரிப்பாளராகவும் அவதாரம் எடுத்துள்ளார். அவரை பற்றி பலரும் அறியாத அரிய தகவல்கள் சிலவற்றை இங்கே பார்க்கலாம்.

Today Music composer A.R.Rahman celebrates his 55th birthday. lots of fans and celebrities shared their wishes to a.r.rahman. some unknown facts about a.r.rahman are listed out in this article.