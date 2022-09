மக்களோடு மக்களாக கலந்துவிட்ட கைப்புள்ள… தன்னைத் தானே தாழ்த்திக் கொண்டு வாகை சூடிய வைகைப்புயல்

சென்னை: நகைச்சுவை நடிகர் வைகைப் புயல் வடிவேலு இன்று தனது 62வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார்.

வடிவேலுவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரை பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அவருக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக் கூறியுள்ளனர்.

வடிவேலு தற்போது நாய் சேகர் ரிட்டர்ன்ஸ், சந்திரமுகி. 2, மாமன்னன் ஆகிய படங்களில் பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

அஜித் சூட்டிங் ஸ்பாட்ல இல்லன்னாலும் அவரைப்பத்திதான் பேசுவாங்க.. பாராட்டித் தள்ளிய ஏகே61 நாயகி!

English summary

Comedian Vadivelu celebrates his 62nd birthday today. Vadivelu used to act in small roles and now emerging as an indispensable personality in the Tamil film industry. Now let's see the secret of his success