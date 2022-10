மலையாள சினிமாவின் கோல்டன் ஸ்டார்… நடிகர், இயக்குநர் பிருத்விராஜின் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷல் ஸ்டோரி

திருவனந்தபுரம்: மலையாள திரையுலகின் மிக முக்கியமான நடிகராக வலம் வரும் பிருத்விராஜ்ஜின் 40வது பிறந்தநாள் இன்று.

நடிகராக தனது சினிமா பயணத்தை தொடங்கிய பிருத்விராஜ், இன்று இயக்குநராகவும் மாஸ் காட்டியுள்ளார்.

இன்று 40வது பிறந்தநாள் கொண்டாடும் பிருத்விராஜ்க்கு சினிமா பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Prithviraj Sukumaran is an actor, director, producer, and playback singer primarily working in Malayalam cinema. He has also done Tamil, Telugu, and Hindi films. Prithviraj is celebrating his 40th birthday today. Celebrities and fans have congratulated him on his Birthday.