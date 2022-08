வாரிசு - பொன்னியின் செல்வன் படங்களுக்கு இடையே இப்படி ஒரு ஒற்றுமையா?

சென்னை : எழுத்தாளர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் நாவலை அடிப்படையாக வைத்து அதே பெயரில் படத்தை இயக்கி உள்ளார் டைரக்டர் மணிரத்னம்.இந்த படம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி 5 மொழிகளில் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது.

லைகா மற்றும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸ் இணைந்து தயாரித்துள்ள இந்த படத்திற்கு ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.விக்ரம், ஐஸ்வர்யா ராய், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, த்ரிஷா, சரத்குமார், பிரகாஷ்ராஜ், ஜெயராம், பார்த்திபன் உள்ளிட்ட 50 புகழ்பெற்ற நடிகர்கள் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இவர்கள் 15 பேர் மிக முக்கியமான கேரக்டர்களில் நடித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தின் ப்ரொமோஷன் வேலைகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. பேஸ்டர்களை தொடர்ந்து படத்தின் டீசர் வெளியிடப்பட்டது.

It is now revealed that top Tollywood producer Dil Raju after the event has acquired the theatrical rights of the Telugu version of 'Ponniyin Selvan' from Lyca Productions and Madras Talkies.