அடுத்தடுத்து சிக்கலில் சிக்கும் சீரியல் நடிகர் அர்ணவ்… திவ்யாவை தொடர்ந்து திருநங்கையும் புகார்

சென்னை: சின்ன திரை நட்சத்திரங்கள் அர்ணவ், திவ்யா காதல் பஞ்சாயத்து கடந்த சில தினங்களாக சமூக வலைத்தளங்களை ஆக்கிரமித்து வருகின்றன. .

திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்த இருவருக்கும் இடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டு இப்போது காவல்நிலையம், நீதிமன்றம் வரை சென்றுள்ளது.

இந்நிலையில், திவ்யாவை தொடர்ந்து மலேசியாவைச் சேர்ந்த திருநங்கை ஒருவரும் அர்ணவ் குறித்து திடுக்கிடும் பல தகவல்களை கொடுத்துள்ளார்.

திவ்யா என்னை பழிவாங்கி விட்டாள்..இப்ப சந்தோஷமா..புழல் சிறையில் அர்னவ்!

English summary

Police have arrested serial actor Arnav in the case filed by Divya. in this situation, Serial actress Divya has said that she will accept if her husband Arnav returns, and she has stipulated that she should talk to Arnav's parents for peace. In this case, Now A transgender woman from Malaysia complains that Arnav beat her and harassed her. The audio of the transgender talking to Divya's lawyer is also going viral.