எம்ஜிஆர் ரசிகர்களுக்கு விருந்து..புது பொலிவுடன் எச்.டி.யில் வெளியாகும் 'சிரித்து வாழ வேண்டும்’

எம் ஜி ஆர் இரு வேடங்களில் நடித்த முக்கியமான படங்களில் 'சிரித்து வாழ வேண்டும்' படம் ஒன்று. தற்போது டிஜிட்டல் மாற்றம் செய்யப்பட்டு எச்டியில் சிறப்பாக வர உள்ளது.

இந்த படத்தின் சிறப்பு என்னவென்றால் ஒரு வேடத்தில் போலீஸ் அதிகாரியாகவும், மற்றொரு வேடத்தில் இஸ்லாமியராகவும் வருவார்.

இந்தப்படம் அமிதாப் நடித்த என்ற சஞ்சீர் என்கிற இந்தி படத்தை தழுவி எடுக்கப்பட்ட படம் ஆகும். இப்படம் டிஜிட்டலில் வர உள்ள நிலையில் ட்ரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது.

கோலிவுட்டில் 13 ஆண்டுகள்.. சூர்யா 42 குழுவினருடன் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய யோகிபாபு!

English summary

One of the important films where MGR acted in two roles was the film 'Sirithu Vazha Vendum'. The special feature of this film is that one person will be Acted as a police officer and another will be dressed as a Muslim. The film is a re-make of the Hindi film Zanjeer starring Amitabh.