சிவகார்த்திகேயனோட அந்தப் படம் பார்த்து சிரிப்பே வரல... உதயநிதியே ஓபனாக கலாய்க்கலாமா?

சென்னை: ரெட் ஜெயன்ட் தயாரிப்பு நிறுவனம் மூலம் திரையுலகில் அடியெடுத்து வைத்து உதயநிதி, பின்னர் ஹீரோவாகவும் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

இறுதியாக மகிழ் திருமேனி இயக்கத்தில் அவர் நடித்திருந்த கலகத் தலைவன் திரைப்படம் வெளியாகி வரவேற்பைப் பெற்றிருந்தது.

தற்போது அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ள உதயநிதி மாமன்னன் தான் தனது இறுதிப் படம் என அறிவித்துவிட்டார்.

இந்நிலையில், தனது ரெட் ஜெயன்ட் நிறுவனம் மூலம் வெளியிட்ட சிவகார்த்திகேயன் படத்தை உதயநிதி ஓபனாக கலாய்த்த வீடியோ ட்ரெண்டாகி வருகிறது.

Udhayanidhi, who has been distributing several films in a row through his production company Red Giant, In an interview, Udhayanidhi, who distributed Sivakarthikeyan's film Don, spoke about his experience of watching the film.