வாரிசு செகண்ட் சிங்கிள் அப்டேட் கொடுத்த விஜய்… இறங்கி வந்து சிக்சர் அடித்த அஜித்

சென்னை: அஜித் நடித்துள்ள துணிவு திரைப்படம் பொங்கலை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

ஆக்சன் ஜானரில் ஹெச் வினோத் இயக்கியுள்ள துணிவு படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு காணப்படுகிறது.

விஜய்யின் வாரிசு செகண்ட் சிங்கிள் குறித்த அப்டேட் நேற்று வெளியான நிலையில், தற்போது அஜித் ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் அதற்கு டஃப் கொடுத்து ஒரு வீடியோ வெளியிட்டுள்ளனர்.

அதிக டிக்கெட் விலை.. அஜித் படத்துக்கு அதிரடியாக விதிக்கப்பட்ட அபராதம்.. என்ன இப்படி ஆகிடுச்சே!

English summary

Ajith starrer Thunivu will release for Pongal. The promotion work of this film is going on fast. in this situation, A video of Ajith playing cricket while shooting for Vedalam is trending.