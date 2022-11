சலார் படத்தில் பிரபாஸ் கெட்டப் இதுதானா…? லீக்கான ஷூட்டிங் வீடியோ… ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி!

ஐதராபாத்: பிரபாஸ் நடித்து வரும் சலார் படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

பிரசாந்த் நீல் இயக்கும் சலார் படத்தில் பிருத்விராஜ் வில்லன் கேரக்டரில் நடித்து வருகிறார்.

பிரம்மாண்டமாக உருவகும் சலார் படத்தில் பிரபாஸின் கெட்டப் வெளியாகி அவரது ரசிகர்களிடம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஜய்யின் வாரிசு படத்துடன் மோத தயக்கம்… ஆதிபுருஷ் ரிலீஸை தள்ளி வைக்கும் பிரபாஸ்?

