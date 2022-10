வாரிசு படத்திற்காக ‘ஆள் தோட்ட பூபதி’ பாடல் ரீமிக்ஸ் செய்யப்படுகிறதா? அட புது தகவலா இருக்கே!

சென்னை : விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் வாரிசு படத்திற்காக ஆள் தோட்ட பூபதி பாடல் ரீமிக்ஸ் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாக உள்ளது

தெலுங்கு இயக்குனர் வம்ஷி படைப்பள்ளி இயக்கத்தில் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் வாரிசு. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா நிறுவனம் சார்பில் தில் ராஜூ தயாரிக்கும் இப்படம் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இருமொழிகளில் உருவாகிறது.

இந்த படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா,சங்கீதா,ஸ்ரீகாந்த் ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகின்றனர்.

முதல்ல பைட்டு.. அப்புறம்தான் டூயட்.. வாரிசு படத்தில் விஜய்யின் மாஸ்டர் பிளான்!

English summary

The final leg of the 'Varisu' shooting, starring Thalapathy Vijay and Rashmika Mandanna, is currently going on in full swing. Aal Thotta boopathy song is remixed varisu film.