அஜித்திற்கு அண்ணனா இருப்பார் போல...காலில் காயம்... விடாமல் நடிக்கும் அமீர் கான்

மும்பை : டைரக்டர் அத்வைத் சந்தன் இயக்கும் லால் சிங் சத்தா படத்தில் நடித்து வருகிறார் அமீர் கான். இந்த படத்தை அமிர்கானே தயாரித்து, அவரே நடித்து வருகிறார்.

கரீனா கபுர் கான், மோனா சிங், சைதன்யா அக்கினேனி உள்ளட்ட பலர் இந்த படத்தில் நடித்து வருகின்றனர். 'Forrest Gump'படத்தின் ரீமேக்காக உருவாக்கப்பட்டு வரும் இந்த படம் ஆகஸ்ட் 11 ம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. இந்த படத்தின் இறுதிக்கட்ட ஷுட்டிங் தற்போது நடந்து வருகிறது.

2019 ம் ஆண்டே இந்த படத்திற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு விட்டார் அமிர்கான். ஆனால் கொரானா, லாக்டவுன் போன்ற பல பிரச்சனைகளால் இந்த படம் தொடர்ந்து தள்ளி போனது. இதனால் எப்படியும் சொன்னபடி ஆகஸ்ட் மாதத்தில் படத்தை ரிலீஸ் செய்ய அமீர்கான் உறுதியாக உள்ளார்.

70 வது பிறந்தநாளில் இலக்கிய பணியில் பொன்விழா...கவிப்பேரரசை உள்ளம் உருக வாழ்த்தி முதல்வர்

English summary

Bollywood superstar Aamir Khan suffered a knee injury while shooting a long-running sequence in the film 'Laal Singh Chaddha'.During the shooting, when Aamir started doing a long-running sequence, his knee was injured and he had to undergo physiotherapy.