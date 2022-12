எனக்கு எண்டே கிடையாது.. கேஜிஎஃப் இயக்குநர் படத்தில் இணைகிறாரா அமீர்கான்.. பரபரக்கும் தகவல்!

ஹைதராபாத்: தக்ஸ் ஆஃப் இந்தோஸ்தான், லால் சிங் சத்தா என அடுத்தடுத்து இரு பெரிய படங்கள் படு தோல்வியை சந்தித்த நிலையில், நடிகர் அமீர்கான் திடீரென சினிமாவை விட்டு விலகி குடும்பத்துடன் நேரத்தை செலவிடப் போகிறேன் என அதிரடியாக சொன்னது பாலிவுட்டை மட்டுமின்றி இந்திய திரையுலகையே அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.

இந்நிலையில், கேஜிஎஃப் படத்தை இயக்கிய இயக்குநர் பிரசாந்த் நீல் படத்தில் அமீர்கான் நடிக்கப் போவதாக அதிரடி தகவல் ஒன்று அனல் பறக்கிறது.

பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் அமீர்கான் மீண்டும் வந்தால் செம வெயிட்டான படத்தில் தான் வரவேண்டும் என முடிவெடுத்துள்ளாரா? அதனால் தான் கேஜிஎஃப் பட இயக்குநருடன் கூட்டணி அமைக்கப் போகிறாரா? என ஏகப்பட்ட கேள்விகள் கிளம்பி உள்ளன.

காதலரை அறிமுகப்படுத்திய ரகுல் ப்ரீத் சிங்.. அடேங்கப்பா சரியான புளியங் கொம்பு தான் போல!

English summary

Aamir Khan plans to join KGF Director Prashanth Neel movie with Jr NTR strong buzz trending in Tollywood cinema Industry. Prashanth Neel who now busy with Prabhas Salaar movie next will start a movie with Jr NTR and Aamir Khan.