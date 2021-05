மனநலத்தை காக்கும் அகஸ்து பவுண்டேஷன்... அமீர்கான் மகளின் புதிய முயற்சி!

மும்பை : கொரோனா பாதிப்பால் நாடு முழுவதும் தற்போது கடினமான சூழல் நிலவி வருகிறது.

மக்கள் இந்த நெருக்கடியை சமாளிக்க முடியாமல் மனதளவில் மிகுந்த உளைச்சலுக்கு மக்கள் உள்ளாகி வருகின்றனர்.

அப்டிதான் ஆடுவேன்.. நீ ஏன் பாக்க.. பிளாக் பண்ணிட்டு போ.. கமெண்ட்டடித்தவர்களை கழுவி ஊற்றிய நடிகை!

இந்நிலையில் மக்களின் மனநிலையை பராமரிக்கும்வகையில் அமீர்கானின் மகள் ஐரா கான் அகஸ்து பவுண்டேஷனை துவக்கியுள்ளார்.

English summary

Our aim is to be that organisation, someone who takes this wild ride with you -Ira khan