நந்தினியாக ஐஸ்வர்யா ராய் போஸ்டரை பார்த்துட்டு அபிஷேக் என்ன பண்ணிருக்கார் பாருங்க

மும்பை : டைரக்டர் மணிரத்னம் இயக்கி உள்ள பொன்னியின் செல்வன் முதல் பாகம் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது. இதற்கான ப்ரொமோஷன் வேலைகள் நடந்து வருகிறது.

விக்ரம், ஜெயம் ரவி, கார்த்தி, சரத்குமார், த்ரிஷா, ஜெயராம் உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ள இந்த படத்தில் ஐஸ்வர்யா ராயும் நடித்துள்ளார். ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையமைத்துள்ளார்.

இருவர், குரு, ராவணன் படங்களைத் தொடர்ந்து மணிரத்னம் இயக்கத்தில் ஐஸ்வர்யா ராய் நடிக்கும் நான்காவது படம் இதுவாகும். பொன்னியின் செல்வன் படம் இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

தி.மு.க எம்.பி கனிமொழி தான் எனக்கு ரோல் மாடல்... ஏன்,எதற்கு என்ற காரணத்தை சொன்ன நடிகை ஹனி ரோஸ்

English summary

While fans went berserk seeing the poster, the actress received a shout out from husband Abhishek Bachchan. On his Instagram story, Abhishek shared Aishwarya's post and dropped a huge red heart emotion.