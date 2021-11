வாசல் கதவு வரை வந்துட்டு போறவர் அபிநய்.. இந்த வாரமும் அவர் வெளியேறவில்லை என்பதை சூசகமாக சொன்ன கமல்!

சென்னை: இன்றைய பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் 3வது புரமோ வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ல் ஒவ்வொரு வாரமும் எந்தவொரு சலுகையும் இன்றி போட்டியாளர்களை இம்முறை கமல் வெளியேற்றி வருகிறார்.

இந்த வாரம் மதுமிதா தான் வெளியேறி விட்டார் என்கிற தகவல் தெரிந்த பிறகு மூன்றாவது புரமோவில் கமல் கொடுக்கும் பில்டப் ரசிகர்களை கொஞ்சம் கடுப்பேற்றத்தான் செய்கிறது.

English summary

Abinay again escapes from eviction this week also, but Kamal Haasan gives build up about Abinay and hiddenly advice him to save himself from the game in coming weeks.