உங்க அட்வைஸ் கேட்கமாட்டேன்.. பஞ்சாயத்து பண்ண வந்த அண்ணாச்சியை பஞ்சராக்கிய அபிநய்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து இந்த வாரம் வெளியே போவார், அடுத்த வாரம் வெளியே போவார் என ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்பட்டு வந்த அபிநய் இனிமே கடைசி வரைக்கும் இந்த வீட்டில் இருக்கப் போகிறேன் என்பது போல இறங்கி ஆடி வருகிறார்.

பிக் பாஸ் ஹோஸ்ட் கமல் கொடுத்த அட்வைஸை புரிந்து கொண்டு வருண் மற்றும் அபிநய் விளையாட ஆரம்பித்துள்ளனர்.

நிரூப் தான் டாப் பிளேயர் என்பதால் அவருடனே சண்டை போட்டு நாம் இந்த வீட்டில் சர்வைவ் பண்ணலாம் என்கிற முடிவை அபிநய் எடுத்துள்ளார்.

Abinay clashing with Niroop to prove him and his capacity in the Bigg Boss house and also Abinay refuses to listen Imman Annachi’s advice in this matter.