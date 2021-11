அபினய் – பாவ்னி காதல் உண்மையா ?...முதல் முறையாக வாய்திறந்த அபினய்யின் மனைவி

சென்னை : 100 நாட்களைக் கொண்ட பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி 50 நாட்களை கடந்து விட்டது. இதை தொகுத்து வழங்கி வந்த கமல், கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு, மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

இதனால் கமலுக்கு பதிலாக தற்காலிகமாக ரம்யா கிருஷ்ணன், பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். அதிகம் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ரம்யா கிருஷ்ணன், ஒரே நாளிலேயே கடும் விமர்சனங்களையும், எதிர்ப்புக்களையும் ரசிகர்களிடையே சந்தித்துள்ளார்.

English summary

In truth or dare task, raju asked abinay that did you love pawni. Priyanka slams raju on this issue. meanwhile abinay's wife aparna abinay first time react on this issue. she posted that she knows her husband.