என்னடா சொல்ல வர்ற... ராஜு, பாவனியை கதற விட்ட அபிஷேக்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி அக்டோபர் 03 ம் தேதி துவங்கி, விஜய் டிவி.,யில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. இதில் முதல் வாரத்தில் எலிமினேஷன் துவங்குவதற்கு முன்பாகவே திருநங்கையான நமீதா மாரிமுத்து வெளியேறி விட்டார். மருத்துவ காரணங்களுக்காக அவர் வெளியேறியதாக கூறப்பட்டாலும், அவர் வெளியேறியதற்கான சரியான காரணம் என்ன என்பது இது வரை தெரியவில்லை.

சைமா விழாவில் 7 விருதுகள்.. தட்டித்தூக்கிய சூரரைப்போற்று டீம்.. குவியும் வாழ்த்துகள்!

இரண்டாவது வாரத்தில் நடந்த இந்த வாரத்திற்கான தலைவர் டாஸ்கில் தாமரை செல்வி வெற்றி பெற்று, தலைவர் ஆனார். எலிமினேஷன் ப்ராசசில் 15 பேர் நாமினேட் செய்யப்பட்டனர். இவர்களில் மிக குறைந்த ஓட்டுக்களைப் பெற்று மலேசிய மாடலான நாடியா சாங் நேற்று பிக்பாஸ் வீட்டில் இருந்து முதல் ஆளாக வெளியேறி உள்ளார்.

English summary

In Bigg boss tamil season 5 yesterday's episode, abishek tried to explain raju that why he did not select raju as best extertainer. But abishek confused raju and pawni reddy by the way he talked.