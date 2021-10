அப்பா கதை சொல்ல சொன்னா ஆவி கதை சொல்றானே.. டிக்கிலோனா மீம் போட்டு அபிஷேக்கை கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

சென்னை: சினிமா பையன் எனும் பெயருக்கு ஏற்றவாறு தனது சொந்த சோக கதையை கூறும் போதும் ஏகப்பட்ட எஃபெக்ட்களை போட்டு கதை சொன்னார் அபிஷேக் ராஜா.

அதிலும், அப்பாவின் மரணம் போன்ற சென்சிட்டிவான விஷயத்தை சொல்லும் போது, அதில் ஆவி கதையை கலந்து அவர் சொன்னது பல பிக் பாஸ் ரசிகர்களை கடுப்பாக்கி உள்ளது.

டிக்கிலோனா படத்தில் வரும் "இன்னும் நீயென்ன பைத்தியம்னே நினைச்சிட்டு இருக்கல" எனும் வசனத்தை போட்டு பலமாக கலாய்த்து வருகின்றனர்.

தாத்தா நாடகம் போட்டாதான் ஒரு வேளை சாப்பாடு.. ஐசரி வருண் கதையை கேட்டு தூங்கி வழிந்த அபிஷேக்!

English summary

Bigg Boss Tamil season 5 Day 10 episode also had several sad stories of the contestants. But Abishek Raja Aavi story gets trolled by netizens with several funny memes