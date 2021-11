பூதாகரமாக ஆக்குறீங்களாம்.. நிரூப்பிடம் உஷாரா இருங்க பிரியங்கா.. தரமான ஃப்ரீ அட்வைஸ் தந்த அபிஷேக்!

சென்னை: பிக் பாஸ் வீட்டில் தனக்கு நிரூப் உடன் தான் கம்ஃபோர்ட் ஜோன் இருக்கு என தொடர்ந்து பிரியங்கா மட்டுமே சொல்லி வருகிறார்.

ஆனால், பிரியங்கா தன்னை வைத்து பக்காவாக கேம் ஆடுகிறாரோ என்கிற சந்தேகம் தனக்கு இருப்பதாக கமல் முன்பாகவே நிரூப் போட்டு உடைத்து விட்டார்.

இந்நிலையில், நிரூப்பிடம் கொஞ்சம் உஷாராவே இருந்த பிரியங்கா என தரமான அட்வைஸ் கொடுத்துள்ளா பிரியங்கா.

English summary

Abishek Raja alerts Priyanka to be careful with Niroop after Niroop clearly told Priyanka’s friendship is just like a strategy in front of Kamal Haasan.