ஃபைனல் வரைக்கும் என்னை நீ கூட்டிட்டுப் போவியா? பிரியங்காவிடம் ஒப்பனாவே கெஞ்சிய அபிஷேக்!

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் ஃபைனல் வரைக்கும் தன்னை அழைத்துச் செல்ல வேண்டும் என அபிஷேக் ராஜா கேட்டது ரசிகர்களை ஷாக் ஆக்கி உள்ளது.

பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 5ல் இரண்டாவது வாரத்திலேயே வெளியேற்றப்பட்ட அபிஷேக் மீண்டும் உள்ளே நுழைந்தும் அதே வேலையை தான் செய்து வருகிறார்.

பிரியங்காவின் நிழலிலேயே நிகழ்ச்சியில் தங்கி விடலாம் என்கிற தன்னுடைய பிளானையும் வெளிப்படையாக பேசுவதை அப்பட்டமாக காட்டி அவரை மட்டும் அசிங்கப்படுத்தி உள்ளனர்.

English summary

Abishek Raja asks Priyanka to save him for finals like Raju mentioned he wish to save Imman Annachi with him for finals shocks fans.