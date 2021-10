அய்யோ நான் அவரை சொல்லல.. 100 நாள் சிஎம் மேட்டர் குறித்து அடடே விளக்கம் கொடுத்த அபிஷேக் ராஜா!

சென்னை: அபிஷேக் ராஜா பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறிய நிலையில் அளித்துள்ள பேட்டியில் ஏகப்பட்ட கன்டென்ட்கள் சிக்கியுள்ளன.

செத்தும் கொடுப்பான் சீதக்காதி என்பது போல பிக் பாஸ் வீட்டில் இருந்து வெளியேறினாலும் கன்டென்ட் கொடுக்கும் ஒரே ஆள் அபிஷேக் ராஜா தான்.

தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்த இயக்குநர்.. படப்பிடிப்பில் இருந்து வெளியேறிய பிரபல நடிகை!

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி பற்றி பட்டிமன்றத்தில் அபிஷேக் ராஜா விமர்சித்து பேசிய வீடியோ வைரலாந்து குறித்த கேள்விக்கும் அசராமல் பதில் அளித்துள்ளார் அபிஷேக்.

