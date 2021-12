பாவனி கிட்ட பேசினாலே பிக் பாஸ் விட்டு வெளியே போக வேண்டியது தான்.. சொந்த கதையை சொல்றாரோ அபிஷேக்!

சென்னை: அக்‌ஷராவின் டபுள் ஆம்லேட் கதையை சொல்லி முடித்த அபிஷேக் அப்படியே கட கடவென பாவனியிடம் பேசினாலே அவங்களுக்கு பாயசம் போடப்படும் விஷயத்தையும் சொல்லி விட்டு அடுத்த டாப்பிக்கிற்கு சென்று விட்டார்.

பாவனியிடம் திரும்ப வந்து கன்னத்தை எல்லாம் தடவி பேசிய அபிஷேக் ராஜா திடீரென அவர் பக்கம் இல்லாமல் பிரியங்காவின் நிழலிலேயே அதிகம் கேம் விளையாட காரணமும் அந்த பயம் தானா? என்கிற கேள்வியை ரசிகர்கள் எழுப்பி உள்ளனர்.

தாமரையை சீண்டியது போல அக்‌ஷராவையும், பாவனியையும் அபிஷேக் ஏன் சீண்டவில்லை என்கிற சந்தேகமும் ரசிகர்களுக்கு அதிகமாகவே உள்ளது.

English summary

Abishek Raja reveals why no one dare to speak Pavani because if anyone try to talk with her they will evict immediately in Red Tv news task.