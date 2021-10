சம்பவம் பண்ண போறேன்...விளையாடவே ஆரம்பிக்கல...அபிஷேக் யாரை சொல்கிறார் ?

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சியின் இரண்டாவது வார இறுதி எபிசோட் தற்போது ஒளிபரப்பாகி வருகிறது. கமல் வரும் இந்த எபிசோட்டில் இந்த சீசனின் முதல் எவிக்ஷன் நடைபெற உள்ளது. வெளியேற்றப்பட்டவர் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள்.

நேற்றைய சனிக்கிழமை எபிசோட்டில் நாமினேட் செய்யப்பட்ட 15 பேரில் 10 பேர் சேவ் ஆகி விட்டதாக கமல் கூறினார். மீதமுள்ள அபிஷேக், சின்ன பொண்ணு, நாடியா சாங், வருண், மதுமிதா ஆகிய ஐந்து பேரும் சேவ் செய்யப்படாமல் இருக்கின்றனர். இந்த 5 பேரில் வெளியேற போவது யார் என்பதை இன்று அறிவிக்க போகிறார் கமல்.

இந்நிலையில் நிகழ்ச்சி துவங்கியது முதலே வீட்டில் உள்ளவர்களை ரெவ்யூ செய்து கொண்டும், அவ்வப்போது மட்டும் காமெடி செய்து வந்த அபிஷேக் நேற்று காட்டப்பட்ட வியாழக்கிழமை மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை நடந்ததில் டெக்ஷனாகி பேசுகிறார். இதனால் அவர் யாரை சொல்கிறார், யாருடன் அவருக்கு என்ன பிரச்சனை, அவர் எதை குறிப்பிட்டு சொல்கிறார் என தெரியாமல் அனைவரும் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

English summary

In Bigg boss 5 yesterday episode, Abishek talking with his group and said that he would going to do sambavam. don't try to stop. on the next day, the same thing abishek told to raju also. then said to pawni that he did't start to play his game.