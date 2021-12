திடீரென சிம்பு மாதிரி பேசிய அபிஷேக்...காரணம் புரியாமல் குழம்பிய ரசிகர்கள்

சென்னை : பிக்பாஸ் சீசன் 5 நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக ஒன்பதாவது வாரத்தை நிறைவு செய்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பிற்காக மருத்தவமனையில் சிகிச்சை பெற்றதால் பிக்பாஸ் ஷோவிற்கு வர முடியாத கமல், இந்த வாரம் மீண்டும் பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.

வந்த முதல் நாளே பிரியங்கா, அபிஷேக் இடையேயான நட்பை கடுமையாக விமர்சித்தார். இது அன்பை காட்டுவதற்கான கேம் கிடையாது. அதை வெளியில் போய் கூட தொடருங்கள் என கமல் கூறியதையும், மற்றவர்கள் பற்றி பிரியங்கா கூறிய குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு கமல் கொடுத்த பதில்களையும் பார்வையாளர்கள் கைதட்டி, ரசித்து வரவேற்றனர்.

English summary

In today bigg boss 5 episode, priyanka talking with abishek and abinay about niroop. In this conversation abishek suddenly changed his voice like simbu. fans confused about his sudden transformation.