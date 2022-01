Absolute Nonsense...நாகர்ஜுனா திடீரென பொங்கி வெடிக்க இது தான் காரணமா ?

ஐதராபாத் : விவாகரத்திற்கு சமந்தா தான் காரணம் என நாகர்ஜுனா பேட்டி அளித்ததாக வெளியான தகவலால் டென்ஷனான நாகர்ஜுனா, ட்விட்டரில் கோபமாக வெடித்துள்ளார். இதனால் நாகர்ஜுனாவின் இந்த திடீர் கோபத்திற்கு என்ன காரணம் என பலரும் கேட்க துவங்கி விட்டனர்.

தென்னிந்தியா சினிமாவில் பிரபலமான நடிகர்களாக இருப்பவர்கள் சமந்தாவும், நாகசைதன்யாவும். இவர்கள் பிரபலமான நட்சத்திர தம்பதியாகவும் இருந்தார்கள். பல மாதங்களாக விவாகரத்து வதந்தியில் சிக்கிய இவர்கள், கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் 2 ம் தேதி திருமண பந்தத்தை முறித்துக் கொள்வதாக அறிவித்தனர். பல மாதங்கள் ஆன பிறகும் தற்போது வரை அவர்களின் விவாகரத்து பற்றிய வதந்திகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

English summary

Some medias and social media stated that nagarjuna told that samantha want the divorce. But Nagarajuna denied this info in his twitter page and hardly reacted. After released of nagarajuna's previous statement some others critise samantha. For this reason Nagarjuna suddenly reacted ih twitter.