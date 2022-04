கலைக்கு ஏது மொழி? ... அஜய்தேவ்கான்கள் திருந்துவார்களா?

மக்களை சந்தோஷபடுத்தும் கலைக்கு மொழி ஒரு இடையூறான ஒன்றே அல்ல, நல்ல கலையம்சமுள்ள படைப்புகள் மொழி கடந்து ரசிக்கப்படும். இதை அஜய் தேவ்கான் போன்றோர் அறியவில்லை.

சென்னை: நல்ல படைப்புக்கும், நல்ல இசைக்கும் எப்போதும் வரவேற்பு உண்டு. அதனால் தான் மொழி, நாடு, இனம், மதம் கடந்து நல்ல கலைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. இது காலங்காலமாக உள்ள உண்மை. இதை அறியாமல் அவ்வப்போது எழும் பிரச்சினைகள் அடிப்படையில் இதை அணுகிய அஜய் தேவ்கான் நெட்டிசன்களால் விமர்சிக்கப்பட்டு பின்வாங்கியுள்ளார்.

English summary

Language is not the only obstacle to the art of entertaining people, if the movie is too good then it will be liked by people other than language. Persons Like Ajay Devgan not understood this, and posted some controversial comments on social media.