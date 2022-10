தனுஷ் படத்தில் நடித்தது எனக்கு மன உளைச்சலை கொடுத்தது... நடிகர் போஸ் வெங்கட் வேதனை

நானே வருவேன் திரைப்படத்தை தொடர்ந்து தற்சமயம் நடிகர் தனுஷ் தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு மொழிகளில் உருவாகும் வாத்தி திரைப்படத்தில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் அவர் நடிக்கும் கேப்டன் மிலர் திரைப்படத்தின் பூஜையும் சமீபத்தில் தான் நடைபெற்றது.

English summary

After the Movie Naanae Varuvean, actor Dhanush is currently acting in Vaathi, which is being produced in Tamil and Telugu languages. The Pooja of Captain Miller directed by Arun Matheswaran was also held recently. In this case, actor Bose Venkat, who acted in Dhanush's first film Maran released this year, has told his bitter experiences in an interview.