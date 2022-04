ஃபைட்டர் ஜெட்.. கையில் ஏகே 47, பீஸ்ட் டிரைலர் இப்படித் தான் இருக்கும் என சொன்ன சன் பிக்சர்ஸ்!

சென்னை: பீஸ்ட் படத்தின் டிரைலரையும் நாளைக்கு இதே போல ஷார்ப்பா 6 மணிக்கு வெளியிட்டால் ரசிகர்கள் நிச்சயமாக சன் பிக்சர்ஸை கொண்டாடுவர்கள்.

ஏப்ரல் 2ம் தேதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள பீஸ்ட் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், காமெடியாக இருக்குமா? அல்லது பீஸ்ட் மோடில் இருக்குமா? என ரசிகர்கள் குழம்பிப் போயுள்ள நிலையில்,, டிரைலர் இப்படித் தான் இருக்கும் என தற்போது சன் பிக்சர்ஸ் மாஸ் ட்வீட் ஒன்றை போட்டிருக்கிறது.

ஜெட் பிளைட், ஏகே 47, மோட்டார் பைக் என நடிகர் விஜய் இந்த போஸ்டரில் பீஸ்ட் மோடுக்கு மாறி உள்ளார்.

English summary

Action Packed: Sun Pictures spill the beans about Beast TrailerSun Pictures spill the beans about Beast Trailer and promised to Vijay fans that trailer contains full of Vijay’s action packed stuns in its latest tweet with new poster.