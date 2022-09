ரசிகருக்காக களத்தில் இறங்கிய அஜித்: உதவி செய்றதுலயே இதுதான் அல்டிமேட்டான சம்பவம்

ஹிமாலயாஸ்: தமிழ் டாப் ஹீரோக்களில் ஒருவரான அஜித், தற்போது ஏகே 61 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

பைக் பிரியரான அஜித், கடந்த சில தினங்களாக இமையமலை பகுதிகளில் பைக் ரெய்டு சென்று வருகிறார்.

பைக் ரெய்டு சென்றிருந்த அஜித், ரசிகர் ஒருவருக்கு உதவி செய்த சம்பவம் ட்ரெண்டாகியுள்ளது.

English summary

Actor Ajith Kumar is raiding many areas on his bike. Recently he helped a fan while on a bike trip in Himalayas. The Instagram post shared by that fan is trending now