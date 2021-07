தேஜாவு படப்பிடிப்பு முடிந்தது… கேக் வெட்டி கொண்டாடிய படக்குழுவினர் !

சென்னை : அருள்நிதி நடிக்கும் தேஜாவு படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததை படக்குழுவினர் கேக் வெட்டி கொண்டாடினர்.

அறிமுக இயக்குனர் அரவிந்த் ஸ்ரீனிவாசன் இயக்கி உள்ள இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைத்துள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்ததையடுத்து, படத்தின் இறுதிகட்ட பணிகளை துரிதப்படுத்தி விரைவில் வெளியீட்டிற்கு கொண்டு வர படக்குழு மும்முரமாக உள்ளனர்..

English summary

Tamil actor Arulnithi Tamilarasu will be donning the role of an investigation officer in his upcoming film titled Dejavu. Dejavu movie shoot wrapped up, movie team celebrates it by cutting a cake.