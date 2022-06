ரஜினிகாந்த்துடன் நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் திடீர் சந்திப்பு... சந்திப்புக்கு இது தான் காரணமா ?

சென்னை : தென்னிந்திய நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள், இன்று நடிகர் ரஜினிகாந்த்தை போயஸ் வீட்டில் நேரில் சந்தித்தனர். இந்த சந்திப்பிற்கு பல காரணங்கள் கூறப்பட்டு வருகின்றன.

கிட்டத்தட்ட இரண்டு ஆண்டுகள் வழக்கு, பிரச்சனை ஆகியன முடிந்து சமீபத்தில் தான் நடிகர் சங்க தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டன. இதில் நாசர் தலைமையிலான பாண்டவர் அணி மீண்டும் வெற்றி பெற்றது. சமீபத்தில் நடிகர் சங்க நிர்வாகிகள் பொறுப்பேற்று, தமிழக முதல்வரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

English summary

South indian actors association members meet Rajinikanth. After the meet, Naasar said that this is a formal meeting. Noy any specific reason. But sources said that southindian actors association planned to conduct a star night for fund raising to completing the actors association building.