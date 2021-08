துணிந்த பின்’ ஒரு அற்புதமான அனுபவம்… ‘நவரசா‘ படம் குறித்து அதர்வாவின் ருசிகரத்தகவல் !

சென்னை : ஓடிடி தளங்கள் பிரபலமடைந்துள்ளதால், ஓடிடி தளத்தில் வெளியாவதற்கென்றே படங்களும், வெப் சீரிஸ்களும் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் தற்போது நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ஆகஸ்ட் 9ந் தேதி வெளியாக உள்ளது நவரசா.

தைரியத்தை மையமாகக் கொண்டு துணிந்தபின் என்ற குறும்படத்தில் அதர்வா முரளி நடித்துள்ளார்.

இப்படத்தில் நடித்த அனுபவம் குறித்து ருசிகரமான பல தகவல்களை கூறியுள்ளார் அதர்வா.

English summary

director Sarjun KM’s segment Thunintha Pin from the nine-part anthology. Thunintha Pin which is based on the emotion of courage, features actors Atharvaa, Anjali and Kishore in the lead.