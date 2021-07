பாரதரத்னா கால் விரலுக்கு சமம்.. ஏஆர் ரஹ்மான் யாரென்றே எனக்கு தெரியாது.. பிரபல நடிகர் சர்ச்சை பேச்சு!

சென்னை: ஏஆர் ரஹ்மான் ஆஸ்கர் விருது வாங்கியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் யார் என்றே எனக்கு தெரியாது என பிரபல தெலுங்கு நடிகர் பேசியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா. 100க்கும் மேற்பட்ட தெலுங்கு படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நந்தி விருதுகள், சைமா விருதுகள், CineMAA விருதுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விருதுகளை குவித்துள்ளார். 61 வயதான நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா தற்போதும் படங்களில் ஹீரோ ரோலில் நடித்து வருகிறார்.

How can a senior actor like #Balakrishna talk about Indian legend #ARRahman ? Will people accept if a similar thing is being spoken by a Tamil actor on #Rajamouli ? pic.twitter.com/ILMPDvjsVe

English summary

Actor Balakirshna insults Bharatha Rathna Award and AR Rahman. He says in a TV interview,I also heard that someone called AR Rahman won an Oscar award. I don't even know who Rahman is. I feel Bharat Ratna is equal to NTR's toenail. So those awards must feel bad, not my family or my father."