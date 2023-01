என்னது ஹார்ட் சிம்பள் கேட்டா.. டைமண்ட் காட்டுறாரு.. காதல் பரத்தா மாறாம இருந்தா சரி!

சென்னை: காதல் படத்தில் நடித்து பிரபலமான நடிகர் பரத்தின் 50வது படமாக 'லவ்' திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது. சமீபத்தில் அந்த படத்தின் டீசர் வெளியீட்டு விழா நடைபெற்றது. அந்த விழாவில் நடிகர் பரத் ஹார்ட்டீன் காட்ட சொல்ல டைமண்ட் ஷேப் காட்டிய வீடியோவை நெட்டிசன்கள் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

இயக்குநர் ஷங்கரின் பாய்ஸ் படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானவர் பரத். செல்லமே படத்தில் வில்லனாக மிரட்டிய பரத் காதல் படத்தில் கதாநாயகனாக ஏகப்பட்ட ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார்.

அதற்குள் நடிகர் பரத் தனது 50வது படமான லவ் படத்தின் மூலம் மீண்டும் ரசிகர்களை மகிழ்விக்க காத்திருக்கிறார். ஓடிடியில் வெளியான மிரள் படத்தைத் தொடர்ந்து இந்த படத்திலும் பரத்துக்கு ஜோடியாக வாணி போஜன் நடித்து வருகிறார்.

சூப்பர் ஸ்மார்ட்டாக மாறிய நடிகர் நிவின் பாலி.. எவ்ளோ எடை குறைச்சிருக்காரு தெரியுமா?

English summary

Actor Bharath shows diamond symbol instead of heart in Love movie teaser launch gets trolled by netizens. Photographers confused him for heart pose at the teaser launch finally he shows diamond symbol gets trolled.