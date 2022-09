எட்டு திக்கும்..புலிக்கொடி நாட்டும் திரைப்பயணம்..விக்ரம் ட்வீட்!

சென்னை : ஆதித்ய கரிகாலனாக நடித்துள்ள விக்ரம் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஒரு பதிவை பதிவிட்டுள்ளார்.

மணிரத்னம் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள 'பொன்னியின் செல்வன்' படத்தின் டிரைலர் வெளியானதிலிருந்து படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு பல மடங்காக அதிகரித்துள்ளது.

இப்படத்தில், விக்ரம், கார்த்தி,ஜெயம்ரவி, பார்த்திபன், பிரகாஷ் ராஜ், ஜெயராம் ரமேஷ்,விக்ரம் பிரபு, சரத்குமார்,ஜெயசித்ரா, ஐஸ்வர்யா ராய், த்ரிஷா, ஐஸ்வர்யா லக்ஷ்மி ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

English summary

Director Mani Ratnam's Ponniyin Selvan is one of the most anticipated films of 2022. The first part release on September 30. vikram tweet about ponniyin selvan