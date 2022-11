ராஜ்கிரணை உரசிய நபரை திட்டித் தீர்த்த மருமகன் தனுஷ்

சென்னை: ராஜ்கிரன் மற்றும் அதர்வா முன்னணி கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் பட்டத்து அரசன்.

களவாணி திரைப்பட புகழ் இயக்குநர் சற்குணம் இயக்கியிருக்கும் இந்தப் படத்தின் புரமோஷனல் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் படக்குழுவினர் பேட்டி கொடுக்கையில் நடிகர் ராஜ்கிரண் தனுசை பற்றி நெகிழ்ச்சியாக பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Pattathu Arasan is a movie starring Rajkiran and Atharva in lead roles. This Movie is Directed by Kalavani fame director Charkunam, the promotional work of this film is going on at a brisk pace. In this case, Raj kiran Shared an interesting information about Actor Dhanush in Shooting Spot.