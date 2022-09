“விமர்சனம் செய்வதில் நேர்மை வேண்டும்… நான் அவர்களை மறக்கவே மாட்டேன்”: சூடான துல்கர் சல்மான்

மும்பை: மலையாள முன்னணி நடிகரான துல்கர் சல்மான் இந்தியில் 'சுப்' என்ற படத்தில் நடித்துள்ளார்.

பால்கி இயக்கியுள்ள 'சுப்' திரைப்படம் வரும் 23ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

சுப் திரைப்படத்தின் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சியில் பேசிய துல்கர் சல்மான், நெட்டிசன்கள் குறித்து காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.

Dulquer Salman starrer 'Sita Ramam' was a huge hit. Following this, his Hindi film 'Chup' will be released on the 23rd. In this case, Dulquer Salman has said that he has taken screenshots of the social media pages of those who criticized him.