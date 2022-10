அடுத்தடுத்து சூப்பர் கார்கள் வாங்கி குவிக்கும் ஃபஹத் பாசில்.. விலை எவ்வளவுன்னு தெரியுமா?

திருவனந்தபுரம்: மலையாளத் திரையுலகில் அறிமுகமாகி நவீன சினிமாவின் நடிப்பிற்கு அடையாளமாக ஜொலித்து வருகிறார் ஃபஹத் பாசில்.

மலையாளம், தமிழ், தெலுங்கு என ரியல் பான் இந்தியா ஸ்டாராக வலம் வரும் ஃபஹத் பாசில் ஒரு வெறித்தனமான கார் பிரியர்.

சமீபத்தில் தான் விலை மதிப்புமிக்க சொகுசு கார் வாங்கிய ஃபஹத், இப்போது இன்னும் ஒரு சூப்பர் காரை தட்டித் தூக்கியுள்ளாராம்.

English summary

After the Lamborghini Urus car, actor Fahadh Faasil buys a Mini Cooper. Pratik Gandhi, who gained stardom overnight with his portrayal of Harshad Mehta in the web series 'Scam 1992', joins the league of Bollywood celebrities who have invested in a Mercedes worth Rs 1.16 crore.