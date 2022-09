நிச்சயதார்த்த விழாவிற்கு ஜோடியாக சென்ற கௌதம் கார்த்திக் - மஞ்சிமா மோகன்..கன்பர்மான லவ்!

சென்னை : நடிகர் கௌதம் கார்த்திக் மற்றும் நடிகை மஞ்சிமா மோகனும் காதலிப்பதாக கிசுகிசுக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இவர்களின் காதல் விவகாரம் உறுதியாகி உள்ளது.

காதல் எப்படி வரும்..ஏன் வரும்.. எப்போது வரும் என்பது தெரியாது ஆனால், வரவேண்டிய நேரத்திற்கு கரைட்டா வரும்னு சொல்வார்கள். அப்படித்தான் கோலிவுட் நட்சத்திரங்கள் காதலில் விழுந்துள்ளனர்.

தேவராட்டம் திரைப்படத்தில் கௌதம் கார்த்திக் மற்றும் மஞ்சிமா மோகன் இணைந்து நடித்த நிலையில் இருவருக்கும் இடையே காதல் தீ எக்குதப்பாக பற்றிக்கொண்டுள்ளது.

முதல் நாள் முதல் காட்சி யூடியூபர்கள் பேட்டி..அலறும் திரையுலகினர்

English summary

actors Gautham Karthik and Manjima Mohan are in a relationship and are all set to tie the knot soon. gautham karthik and manjima Mohan went engagement function