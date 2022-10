“பாக்கு வெத்தல மாத்தி முடிச்சு பையன் வந்தாச்சு”: திருமணத்தை அறிவித்த ஹரிஷ் கல்யாண்...

சென்னை: தமிழில் இளம் நடிகரான ஹரிஷ் கல்யாண் தற்போது டீசல் படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

அமலா பால் அறிமுகமான சிந்து சமவெளி படத்தில் தான் ஹரிஷ் கல்யாணும் சினிமவில் அடியெடுத்து வைத்தார்.

இந்நிலையில், ஹரிஷ் கல்யான் தனது திருமணம் குறித்து மகிழ்ச்சியான செய்தியை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Harish Kalyan is an Indian actor who has predominantly appeared in Tamil language films and also appeared in a few Telugu language films. Earlier today Harish posted a photo of himself holding the hand of a girl who has applied Mehendi suggesting that it's his engagement photo. Also, he announced his marriage to Narmada Udayamkumar on his Twitter. Harish Kalyan is currently starring in 'Diesel' directed by Shanmugham Muthuswamy and costarring Athulya Ravi.