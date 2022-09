“நிஜ வாழ்க்கையிலும் அன்புடன் வழிநடத்தும் குருசாமி”: ஜெயராமுடன் சபரிமலை சென்ற ஜெயம் ரவி

பம்பா: பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் அருண்மொழி வர்மன் பாத்திரத்தில் ஜெயம் ரவி நடித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வனில் மலையாள நடிகர் ஜெயராம் ஆழ்வார்க்கடியான் என்ற முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

நடிகர் ஜெயராமை தனது குருசாமி என குறிப்பிட்டு ஜெயம் ரவி டிவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ள போட்டோக்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

ஐதராபாத் செல்லும் பொன்னியின் செல்வன் படக்குழு.. இன்னைக்கு பிரமோஷன் அங்க தான்!

English summary

Actors Jayam Ravi and Jayaram both had darshan of Swami at Sabarimala. Actor Jayam Ravi shared this photo on his Twitter. Also, he mentioned Jayaram as Guruswamy who guides me in real life as well as Alwarkadiyaan in Ponniyin Selvan.