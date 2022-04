மணிரத்னத்தின் முத்திரையை பதிக்கும் பொன்னியின் செல்வன்... மனம் உருகிய பிரபல நடிகர்

சென்னை : பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நடித்தது பற்றிய தனது அனுபவங்களை மனம் திறந்து பேசி உள்ளார் நடிகர் ஜெயராம். இதனால் படத்தின் மீதான ஆர்வம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. அடுத்து என்ன தகவல் படம் பற்றி வெளிவர உள்ளது என்பதை தெரிந்து கொள்ள அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

2022 ல் தமிழில் அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றில் மணிரத்னத்தின் கனவு படமான பொன்னியின் செல்வன். மிகப் பெரிய வரலாற்று காவியமான கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் நாவலை அதே பெயரில் படமாக இயக்கி உள்ளார். இரண்டு பாகங்களாக தயாரிக்கப்பட்டு உள்ள இந்த படத்தின் முதல் பாகம் வரும் செப்டம்பர் 30 ம் தேதி ரிலீசாக உள்ளது.

English summary

In his recent interview, actor Jayaram shared his experience in Ponniyin selvan. He said that he was lucky to have got the opportujity to act in Mani Ratnam's film. It was a big accomplishment. He has never seen anu other film set that is as disciplined as Mani Ratnam's film.