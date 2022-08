தொடர்ந்து படங்கள் பிளாப்..வேறு வழியில்லாமல் இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்த நடிகர் ஜீவா!

சென்னை : தொடர்ந்து படங்கள் படங்கள் தோல்வியடைந்து வருவதால்,நடிகர் ஜீவா வேறு வழியில்லாமல் அதிரடியாக ஒரு முடிவை எடுத்துள்ளார்.

பிரபல தயாரிப்பாளர் ஆர். பி சௌத்ரியின் மகன் தான் ஜீவா. இவர் தமிழில் 2003 ஆம் ஆண்டு இயக்குநர் ரவி மரியா இயக்கத்தில் வெளியான ஆசை ஆசையாய் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் கதாநாயகனாக அறிமுகமானார்.

அந்த படம் ஜீவாவுக்கு நல்லத்தொடக்கமாக அமைந்து அவருக்கு பெயரைப் பெற்றுத்தந்தது.

English summary

Actor Jeeva will make his debut as a digital screen anchor through the game show ‘Sarkar with Jeeva’ which will be aired on Aha Digital platform.