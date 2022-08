சர்ச்சை ட்வீட்...2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மும்பை ஏர்போர்ட்டில் நடிகர் கமால் கான் கைது

மும்பை : பாலிவுட் பிரபல நடிகரான கமால் ஆர் கான், மும்பை ஏர்போர்ட்டில் மாலட் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு, போரிவாலி கோர்ட்டில் இன்று ஆஜர்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

பாலிவுட்டில் கேஆர்கே என அழைக்கப்படும் கமால் ஆர் கான், பாலிவுட் படங்கள் பற்றியும், நடிகர்கள் பற்றியும் அவ்வப்போது சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை சொல்லி, சிக்கலில் சிக்கிக் கொள்வதை வழக்கமாகக் கொண்டவர்.

2020 ம் ஆண்டு, மறைந்த நடிகர் ரிஷி கபூர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த போது, அவர் பற்றி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் ட்விட்டரில் கருத்து பதிவிட்டார் கமால் கான். இது தொடர்பாக சிவசேனா கட்சி தலைவர் ராகுல் கனல் என்பவர் கமாலுக்கு எதிராக போலீசில் புகார் அளித்தார்.

சுசி கணேசன், தொழிலதிபர், பவ்நிந்தர் சிங்.. இதுவரை அமலா பால் கொடுத்த பாலியல் தொல்லை புகார்கள்!

English summary

Actor and self-proclaimed film critic Kamaal R Khan was arrested by Malad Police over a controversial tweet he had shared in 2020. Popularly known as KRK, he was arrested after he landed at Mumbai Airport and will be presented before Borivali Court today.