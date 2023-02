பாடல்களை உலகுக்குப் பரிசளித்த பறவையாக வாழ்ந்த வாணி ஜெயராம்... ட்வீட்டரில் கமல் புகழஞ்சலி

சென்னை: இந்திய திரையுலகின் லிஜெண்ட்ரி பாடகராக வலம் வந்த வாணி ஜெயராம் அவரது வீட்டில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 78.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், இந்தி உட்பட பல மொழிகளில் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பாடல்களைப் பாடி புகழ் பெற்றவர் வாணி ஜெயராம்.

இந்நிலையில் வாணி ஜெயராமின் உயிரிழப்பை இயற்கைக்கு மாறானது என போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இதனிடையே வணி ஜெயராம் மறைவுக்கு பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வரும் சூழலில், நடிகர் கமல்ஹாசன் புகழஞ்சலி செலுத்தியுள்ளார்.

கலைவாணி முதல் வாணி ஜெயராம் வரை... ஏழு ஸ்வரங்களின் கான சரவஸ்வதியின் இசைப் பயணம்!

English summary

Legendary Playback Singer Vani Jayaram passes away at the age of 78 due to ill health. Recently Indian Government announces the Padma Bhushan award to her on Republic Day. In this case, Actor Kamal Haasan has condoled the demise of singer Vani Jayaram.